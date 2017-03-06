Дубровский выступит с традиционным посланием по итогам 2016 и планам на среднесрочную перспективу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области сегодня, 6 марта, выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства в 2016 году, а также озвучит планы и перспективы на текущий год и среднесрочную перспективу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выступление Бориса Дубровского начнется в 15 часов.

На мероприятие приглашены депутаты Заксобрания, руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, главы и председатели собраний муниципальных образований, представители различных общественных организаций – всего порядка 300 человек.

Глава региона ежегодно выступает с отчетом о деятельности правительства в соответствии с Уставом Челябинской области.

Агентство новостей «Доступ» будет вести прямую текстовую трансляцию отчета губернатора.