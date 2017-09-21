Дубровский назвал увольнение по утрате доверия хорошим уроком для чиновников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016-2017 годах по утрате доверия в Челябинской области были уволены три чиновника – такие данные озвучены на заседании комиссии по противодействию коррупции при губернаторе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Увольнение по утрате доверия – это хороший воспитательный момент для всех государственных и гражданских служащих», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

За это время органы следствия возбудили 375 уголовных дел, в том числе по фактам получения и дачи взяток – 144, по фактам служебного подлога – 105, в связи со злоупотреблениями должностными полномочиями – 21 дело.

По словам прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства проводятся регулярно. Проверяются сведения о доходах чиновников, их имуществе, а также соблюдение запретов и ограничений.

«В целом по стране в 2016 году за несоблюдение антикоррупционных требований в связи с утратой доверия были уволены 383 человека, что в три раза превышает показатель 2015 года», – отметил Кондратьев.

О профилактике коррупционных правонарушений рассказали министр общественной безопасности Евгений Савченко и начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов. По их словам, снижению количества преступлений в регионе способствует открытие МФЦ и предоставление госуслуг удаленно.

Сообщить о коррупции можно по номеру 8-800-300-76-00.