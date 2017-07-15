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Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 12:03

Дубровский назначил заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Борис Дубровский назначил заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Филиппова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы региона.

«Назначить Филиппова Александра Сергеевича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

До этого момента Филиппов занимал должность в том же ведомстве и был начальником управления транспорта.

Напомним, 5 июля Дубровский подписал постановление, которым освободил от занимаемой должности первого заместителя Миндорхозяйства и транспорта Дмитрия Титова, как сказано в документе «по инициативе гражданского служащего».

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Теги: кадры, новости челябинска, политика
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