Дубровский назначил заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Борис Дубровский назначил заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Филиппова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы региона.

«Назначить Филиппова Александра Сергеевича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

До этого момента Филиппов занимал должность в том же ведомстве и был начальником управления транспорта.

Напомним, 5 июля Дубровский подписал постановление, которым освободил от занимаемой должности первого заместителя Миндорхозяйства и транспорта Дмитрия Титова, как сказано в документе «по инициативе гражданского служащего».