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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 14:52

Дубровский назначил Олега Голикова советником по развитию ЗАТО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил депутата Законодательного Собрания Олега Голикова своим советником по вопросам развития закрытых административно-территориальных образований, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Назначение состоялось сегодня, 11 апреля.

Напомним, в настоящее время Голиков является заместителем директора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина.

Как сообщает пресс-служба главы региона, во время встречи Дубровский и Голиков обсудили вопросы создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО и моногородах Южного Урала.

«По его итогам Борис Дубровский предложил Олегу Голикову официально курировать в качестве советника губернатора направление по формированию территорий опережающего развития в ЗАТО», – уточнили в администрации.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация в закрытых городах – Снежинске, Озерске и Трехгорном. Эти города подали заявки на получение статуса ТОСЭР.

«Территории опережающего социально-экономического развития дают возможность открывать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции и при их помощи достигать реальных точек экономического роста Челябинской области. Уже найдены инвесторы, которые готовы открыть новые производства в ЗАТО», – рассказал Голиков.

На встрече также обсуждалась экономическая ситуация в Верхнем Уфалее, связанная с приостановкой работы градообразующего предприятия – «Уфалейникель». Глава региона подчеркнул необходимость продолжения активной работы по получению Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР.

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Теги: челябинская область, зато, новости челябинска, территория опережающего развития, тосэр
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