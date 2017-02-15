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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 11:02

Депутаты Каслинского района готовы принять отставку главы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет депутатов Каслинского района (Челябинская область) в среду, 15 февраля, соберется на внеочередное заседание, в повестке дня – один вопрос: досрочная отставка главы муниципалитета Александра Грачева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на специалиста по информационной политике Совета Дмитрия Ласькова.

Заявление об отставке Александр Грачев написал после того, как был отстранен от должности по ходатайству следователя – в отношении пока еще главы возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Грачев, будучи замглавы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение – о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности. В результате историческое здание было демонтировано, на участке построили новый объект.

После отстранения Грачева его обязанности с 6 февраля исполняет первый замглавы Вячеслав Горобец, избранный врио сроком на три месяца. Тогда же районные депутаты рассмотрели вопрос о выражении недоверия Грачеву во избежание «дискредитации органов местного самоуправления» – депутаты планировали обратиться к губернатору с просьбой учесть мнение депутатского корпуса о возможности дальнейшего нахождения Александра Грачева на посту. За инициативу проголосовали 12 депутатов. Однако глава избавил их от этой необходимости, подав в отставку самостоятельно.

Александр Грачев был избран в сентябре 2014 года, а до этого руководил территорией в статусе «и.о». В районе будет объявлен конкурс на нового главу.

Добавим, также стало известно, что глава Каслинского городского поселения Юрий Скулыбердин также в ближайшее время сложит с себя мэрские полномочия. К нему имеется ряд претензий со стороны областных властей. В первую очередь это связано со строительство фильтровальной станции. Объект, на который потрачены бюджетные миллионы, до сих пор не запущен.

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Теги: отставка, превышение полномочий, новости каслей, коррупция в челябинской области, кадровые перестановки, каслинский район, выборы главы
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