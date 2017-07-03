Депутаты не хотели лишать мандата коллегу, осужденного за пьяное ДТП, на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутат Собрания Верхнеуфалейского городского округа (Челябинская область), осужденный в феврале за совершение дорожно-транспортного происшествия, лишился мандата только после вмешательства прокуратуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«После вступления приговора в силу Собранием депутатов муниципалитета каких-либо решений в отношении Павла Рябова не принималось, в связи с чем прокурором города было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», – сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

Она уточнила, что апелляционным постановлением от 2 мая 2017 года приговор Верхнеуфалейского городского суда был оставлен без изменения. Рябов, признанный виновным по части 2 статьи 264 УК РФ, отправлен в колонию-поселение на полтора года. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на срок два года восемь месяцев.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования на заседании Собрания депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий Рябова в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда», – уточнила Мамаева.

Напомним, по версии следствия, 30 июня 2015 года Рябов, управляя Ford C-MAX в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части улицы Ленина. Он не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу по «зебре», и сбил его. В результате ДТП здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.