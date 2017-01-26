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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 17:29

Член Совета Федерации от Челябинской области отчитался о своей работе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Олег Цепкин отчитался о своей работе – благодаря его деятельности Челябинская область, в частности, получила государственных кредитов на 6,4 млрд рублей по выгодной ставке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Олег Цепкин, представляющий Челябинскую область в Совете Федерации, выступил перед депутатами Законодательного Собрания Челябинской области с отчетом о работе, проделанной им в пользу региона за минувший год.

«Я был избран членом Совета Федерации в сентябре 2015 года и вошел в состав Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. За минувший период прошло 26 пленарных заседаний Совета Федерации, на всех я присутствовал. Представил 22 федеральных закона для одобрения, 26 раз выступал по актуальным вопросам социально-экономического развития РФ. По итогам были выпущены семь постановлений председателя СФ для их реализации. Являюсь автором двух законопроектов. Сопровождаю отрасль административного права и являюсь основным куратором этого направления», – рассказал Цепкин.

Также он работает на всех мероприятиях, касающихся Челябинской области, таких как круглые столы, парламентские слушания. Всего было 69 мероприятий. На постоянной основе трудится в трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

«Я был сосредоточен на работе, связанной с получением бюджетных кредитов для Челябинской области. Совместно с Минфином области было получено 6 млрд 375 млн рублей бюджетных кредитов. Они предоставляются под процентную ставку 0,1% годовых. Это позволило сэкономить в казне региона 236 млн рублей за счет разницы в процентной ставки. На эту сумму были погашены коммерческие кредиты», – заявил Цепкин.

Отметим, что на сайте Агентства новостей «Доступ» сразу после новогодних каникул проходил опрос: «Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?» И оказалось, что далеко не все южноуральцы знают своих сенаторов.

Реальные представители региона в Совфеде – Ирина Гехт и Олег Цепкин – смогли получить большинство голосов, 38%, однако в течение всей недели голосования с ними наравне шла пара Руслан Гаттаров – Владимир Бурматов (вице-губернатор Челябинской области и депутат Госдумы РФ соответственно. – Прим. АН «Доступ»), в итоге набравшая 37% голосов. Также жители региона активно выбирали и другие варианты.

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  • Бурматов и Гаттаров
    37%
  • Гехт и Цепкин
    38%
  • Литовченко и Цыбко
    8%
  • Юревич и Гехт
    11%
  • Цепкин и Бурматов
    6%

Всего проголосовало: 845

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