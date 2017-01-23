Чайка назначил Лопина первым заместителем прокурора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Генеральный прокурор РФ назначил на должность первого заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Виталия Лопина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, до этого момента он занимал должность заместителя регионального прокурора.

Должность освободилась после увольнения Владимира Можина, который намеревался избраться Уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Лопин Виталий Анатольевич в органах прокуратуры Челябинской области служит более 20 лет, в том числе следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска, с мая 2002 года – прокурором этого же района, с июля 2008 – заместителем прокурора Челябинской области.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками: «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».