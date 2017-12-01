Борис Дубровский возглавил рейтинг влиятельности политиков Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил рейтинг влиятельности южноуральских политиков в ноябре 2017 года, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На втором месте расположился председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. На третьем – начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин, на четвертом – глава Челябинска Евгений Тефтелев. Замыкает первую пятерку замгубернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. Первый заместитель главы региона Евгений Редин – на шестом.

В ноябре ослабилось влияние крупных бизнесменов. Так, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин переместился с 5 на 8 место, а совладелец ЧЭМК и холдинга «Ариант» Александр Аристов – с 6 на 9 позицию. Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш расположился на 7 месте. Как и в прошлом месяце, замыкает десятку лидеров начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

«В области сохраняется сформировавшийся элитный консенсус с заметным укреплением позиций команды губернатора Бориса Дубровского и снижением влияния тех представителей крупного промышленного капитала, которым не удалось адекватно и своевременно отреагировать на возросший уровень требований общества и государства к социальной ответственности бизнеса», – уточняют в АПЭК.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 50 влиятельных политиков Челябинской области, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2017 года в нем приняли участие 25 экспертов. Это политологи, политтехнологи и политические журналисты.