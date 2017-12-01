Пт, 01.12.2017, 14:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПолитика
Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 12:13

Борис Дубровский возглавил рейтинг влиятельности политиков Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил рейтинг влиятельности южноуральских политиков в ноябре 2017 года, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На втором месте расположился председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. На третьем – начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин, на четвертом – глава Челябинска Евгений Тефтелев. Замыкает первую пятерку замгубернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. Первый заместитель главы региона Евгений Редин – на шестом. 

В ноябре ослабилось влияние крупных бизнесменов. Так, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин переместился с 5 на 8 место, а совладелец ЧЭМК и холдинга «Ариант» Александр Аристов – с 6 на 9 позицию. Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш расположился на 7 месте. Как и в прошлом месяце, замыкает десятку лидеров начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

«В области сохраняется сформировавшийся элитный консенсус с заметным укреплением позиций команды губернатора Бориса Дубровского и снижением влияния тех представителей крупного промышленного капитала, которым не удалось адекватно и своевременно отреагировать на возросший уровень требований общества и государства к социальной ответственности бизнеса», – уточняют в АПЭК.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 50 влиятельных политиков Челябинской области, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2017 года в нем приняли участие 25 экспертов. Это политологи, политтехнологи и политические журналисты.

Теги: рейтинг, борис дубровский, евгений редин, андрей сергеев, политика
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Политика»

сегодня, 12:37
Ушаков назначен и.о. первого замминистра строительства Челябинской области
29 ноября, 15:36
Депутат Заксобрания Ушаков досрочно сложит полномочия
28 ноября, 13:27
Посол Казахстана поблагодарил Дубровского за хорошую встречу Назарбаева
28 ноября, 10:18
ВККС отклонила все кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области
26 ноября, 18:39
Челябинцы встретились с Навальным
24 ноября, 17:37
ВАЖНО. Южноуральские парламентарии сократят сроки ожидания бесплатных земельных участков
23 ноября, 13:33
Новым ректором МГТУ стал основатель института наносталей
23 ноября, 11:06
СРОЧНО! Сотрудники УФСБ задержали двух чиновников администрации Златоуста
22 ноября, 11:27
Назначен новый руководитель южноуральского Росреестра
20 ноября, 14:21
ВККС 23 ноября определится с кандидатурой на пост главы Арбитражного суда Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость