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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 12:20

Заболеваемость ОРВИ растет в 22 муниципалитетах Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в 22 муниципалитетах Челябинской области – превышение эпидпорога сохраняется в 31 территории, в том числе в областном центре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Свертлану Лучинину.

«За 5-ю неделю 2017 года (со 23 по 29 января) в Челябинской области зарегистрировано 34 тыс. 339 случаев ОРВИ. В связи с возобновлением учебного процесса в ряде муниципальных образований области отмечен прирост заболеваемости среди школьников – на 21,6 %, среди детей 3-6 лет – на 9,6 %. Заболеваемость взрослых, напротив, пошла на спад, отмечено снижение на 12,7%. Вместе с тем, превышение эпидемического порога – на 13,9% – отмечено только среди взрослого населения», – говорится в сообщении.

Добавим, в областном центре за неделю зарегистрировано 13 тыс. 555 случаев ОРВИ. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 18%, детей 3-6 лет – 7 %; у взрослых – снижение на 15,5% (превышение эпидпорога в этой категории – 21%.

В 34 муниципальных образованиях области задействованы Комплексные планы мероприятий по борьбе с гриппом в период эпидемии. Продолжаются карантинные мероприятия в медицинских и социальных организациях Челябинской области, введенные постановлением главного санитарного врача региона с 23 декабря 2016 года; усилены противоэпидемические мероприятия в образовательных организациях.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 30 января 2017 года приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах семи муниципальных образований области – в Верхнем Уфалее, Троицке, Кыштыме, Южноуральске, а также Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском районах. Частично приостановлен учебный процесс в трех средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ семи муниципальных образований. Полностью закрыт на карантин один детсад и восемь групп еще пяти дошкольных образовательных учреждений в четырех районах.

С 1 февраля на карантин отправлены школьники и учащиеся 1-2 курсов колледжей в Озерске (ЗАТО; до 4 февраля включительно продлены вынужденные каникулы в Кыштыме.

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Теги: грипп, эпидемия, карантин, карантин по гриппу
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