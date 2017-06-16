ВАЖНО. Южноуральцам предлагают пройти онлайн-тестирование на онкологию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале стартовало онлайн-анкетирование жителей по профилактике онкологических заболеваний – тест разработан в Челябинском областном онкодиспансере, применяется более десяти лет, но впервые стал доступен в интернете, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Заболеваемость онкологией не снижается, поэтому многое зависит от своевременной диагностики. Мы совместно с региональным Минздравом начали использовать такой формат, как анкетирование еще в 2005 году. За это время его прошли около 300 тыс. человек. Проходит оно в форме очного опроса в онкодиспансере, в муниципальных поликлиниках в территориях. Теперь тест доступен в онлайн-режиме. Это может существенно расширить охват и привлечь к анкетированию активное население, которое редко посещает врачей и проходит обследования», – отметила заместитель главного врача диспансера Алла Доможирова.

Заполнение анкеты занимает всего несколько минут. По результатам анкетирования система суммирует обнаруженные факторы риска и рекомендует сообщить о них врачу, а также дает ссылку на приказ регионального Минздрава, на основании которого можно пройти обследование, и на единый портал, где можно записаться на прием.