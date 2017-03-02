Весна в Челябинской области началась с профилактики половых инфекций

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 по 7 марта жителям Челябинской области напомнят о профилактике половых инфекций – в вузах, ссузах, на предприятиях региона врачи и психологи проведут профильные уроки здоровья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Несмотря на то, что в прошлом году в Челябинской области специалисты отметили снижение уровня заболеваемости половыми инфекциями на 10%, проблема остается актуальной.

Так, в 2016 году в регионе зарегистрировали 3,9 тыс. случаев ИППП. По четырем видам инфекций специалисты отметили снижение заболеваемости. Так, гонококковую инфекцию получили почти на 32% меньше южноуральцев, чем в 2015 году, а хламидийную – почти на 14%.

При этом увеличилось количество заболевших сифилисом (на 9%) и аногенитальным герпесом (на 4%). Самый активный рост замечен в Еманжелинском, Ашинском, Уйском, Пластовском районах и Кыштыме.

«Необходимо повысить осведомленность населения о мерах предупреждения заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Также южноуральцам нужно "освежить" знания о факторах развития болезней, их ранних признаках. И помнить о том, что необходимо обращаться к врачу после любого случайного полового акта – для прохождения профилактического осмотра и диагностики возможной инфекции на ранней стадии», – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

В учебных заведениях и на предприятиях Челябинской области врачи и психологи проведут уроки здоровья и ликбезы по вопросам профилактики ИППП. Также в регионе пройдут школы-семинары, дискуссионные клубы, научно-практические конференции, тематические викторины и выставки.