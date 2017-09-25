18+ В честь Дня контрацепции 98 южноуральцев сдали тест на ВИЧ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти 100 человек сдали тест на ВИЧ в рамках акции, приуроченной ко Дню контрацепции, в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Пункт экспресс-тестирования был организован в Советском районе впервые, он развернулся в ТК «Кольцо». Участники акции проконсультировались по вопросам контрацепции и методам защиты от заболеваний, передающихся половым путем, получили призы за участие в викторине и сделали зарядку с клоуном Пилюлькиным.

«Мы предложили челябинцам и гостям города бесплатно, быстро и анонимно пройти тест на ВИЧ. Многие ответственно отнеслись к своему здоровью. Были и те, кто специально приехал из других районов, чтобы пройти тестирование, и те, кто просто пришел за покупками. Количество участников превысило наши ожидания», – подвела итоги акции главврач областного центра СПИДа Маргарита Радзиховская.

Добавим, что 27 сентября в 12 часов на перроне железнодорожного вокзала состоится открытие акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Челябинске. В составе поезда дальнего следования к перрону прибудет медицинский вагон, в котором можно будет пройти обследование в пути. Вагон следует от Владивостока в составе пассажирских поездов с остановками в крупных городах, уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Проверить свое здоровье можно будет и на железнодорожном вокзале областной столицы. Акция пройдет с 27 по 29 сентября с 10 до 18 часов в мобильном пункте экспресс-тестирования на втором этаже, а также с 18 до 10 часов в медпункте железнодорожного вокзала на первом этаже.

Напомним, что Всемирный День контрацепции отмечается 26 сентября. В 2007 году он был учрежден по инициативе нескольких организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планированием семьи.

Фото предоставлены пресс-службой Минздрава Челябинской области