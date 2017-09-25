Пн, 25.09.2017, 13:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 12:42

18+ В честь Дня контрацепции 98 южноуральцев сдали тест на ВИЧ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти 100 человек сдали тест на ВИЧ в рамках акции, приуроченной ко Дню контрацепции, в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Пункт экспресс-тестирования был организован в Советском районе впервые, он развернулся в ТК «Кольцо». Участники акции проконсультировались по вопросам контрацепции и методам защиты от заболеваний, передающихся половым путем, получили призы за участие в викторине и сделали зарядку с клоуном Пилюлькиным.

«Мы предложили челябинцам и гостям города бесплатно, быстро и анонимно пройти тест на ВИЧ. Многие ответственно отнеслись к своему здоровью. Были и те, кто специально приехал из других районов, чтобы пройти тестирование, и те, кто просто пришел за покупками. Количество участников превысило наши ожидания», – подвела итоги акции главврач областного центра СПИДа Маргарита Радзиховская.

Добавим, что 27 сентября в 12 часов на перроне железнодорожного вокзала состоится открытие акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Челябинске. В составе поезда дальнего следования к перрону прибудет медицинский вагон, в котором можно будет пройти обследование в пути. Вагон следует от Владивостока в составе пассажирских поездов с остановками в крупных городах, уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Проверить свое здоровье можно будет и на железнодорожном вокзале областной столицы. Акция пройдет с 27 по 29 сентября с 10 до 18 часов в мобильном пункте экспресс-тестирования на втором этаже, а также с 18 до 10 часов в медпункте железнодорожного вокзала на первом этаже.

Напомним, что Всемирный День контрацепции отмечается 26 сентября. В 2007 году он был учрежден по инициативе нескольких организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планированием семьи.

Фото предоставлены пресс-службой Минздрава Челябинской области

Теги: минздрав, акция, вич, спид, новости челябинска
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 12:13
Более 2,6 тыс. челябинцев привились от гриппа в семи ТРК
сегодня, 10:48
Челябинские врачи провели уникальную реконструкцию позвоночника
22 сентября, 12:33
От гриппа привиты 400 тыс. южноуральцев
21 сентября, 17:52
В Челябинской областной больнице научились лечить от бессонницы и ночных кошмаров
21 сентября, 15:38
ВНИМАНИЕ. Медики научат челябинцев спасать жизни
20 сентября, 17:42
Южноуральские хирурги заменили сердечный клапан через надрез длиной 6 см
19 сентября, 12:48
ВАЖНО. Минздрав расширит охват вакцинацией от гриппа в Челябинске
18 сентября, 11:12
ВАЖНО. В трех ТРК Челябинска пройдет массовая вакцинация от гриппа
15 сентября, 10:33
Парк скорых на Южном Урале пополнят 70 машин
12 сентября, 09:59
Челябинские врачи внедрили революционную технологию диагностирования сужения сосудов
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость