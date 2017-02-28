В челябинской горбольнице № 6 отремонтировали ожоговое отделение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинской горбольнице № 6 завершился ремонт ожогового отделения, который обошелся городской казне в 10 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Масштабный ремонт в этой больнице начался еще в 2014 году с самого большого, семиэтажного хирургического корпуса. В первую очередь, привели в порядок урологическое отделение. А реконструкция ожогового отделения стала завершающим этапом этой большой работы.

За 200 млн рублей в больнице заменили все технические коммуникации и покрытия полов, палаты оборудовали туалетными комнатами, выделили отдельный блок для детей с возможностью комфортного совместного пребывания с родителями. Наиболее тяжелые пациенты, требующие высокотехнологичных методов лечения, сегодня госпитализируются в специализированное реанимационное отделение, которое расширили до девяти коек.

Теперь в планах руководства больницы – доделать травматологию на первом этаже.

Добавим, что по словам главврача ГКБ № 6 Михаила Вербитского, ежегодно в ожоговом отделении получают специализированную медицинскую помощь около 900 взрослых и детей, из них около 40% – это жители Челябинской области.

Фото пресс-службы администрации Челябинска