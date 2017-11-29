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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 16:44

В челябинских больницах появились бесплатные телефоны для жалоб на врачей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинских больницах и поликлиниках появились бесплатные телефоны для жалоб на врачей – южноуральская столица вошла в пилотный список проекта «АльфаФон», который призван упростить обращения клиентов за помощью к страховщику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании «АльфаСтрахование-ОМС».

Первый «АльфаФон» установлен в МБУЗ ГКБ № 11 в Челябинске в рамках регионального проекта «Открытая поликлиника» (аналог «Бережливой поликлиники»). Всего планируется установка 42 аппаратов.

Специальные телефоны находятся в медицинских организациях около регистратуры. Одним нажатием кнопки аппарат напрямую связывает посетителя со страховыми представителями первого уровня федерального контакт-центра «АльфаСтрахование-ОМС».

Таким образом, пациенты смогут пожаловаться на качество оказываемой бесплатной медицинской помощи, не выходя из медучреждения, что позволит решить проблему в максимально короткие сроки прямо на месте событий, или задать вопрос информационно-консультационного характера, не касающийся непосредственно прохождения лечебного процесса, что снизит нагрузку на медицинский персонал. Среди наиболее частых вопросов: как прикрепиться к поликлинике, где получить полис обязательного медицинского страхования, как записаться к врачу, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, что делать, если поликлиника отказывает в предоставлении медицинских услуг, а пациент столкнулся с безразличием или грубостью.

Теги: больницы, новости челябинска, обязательное медстрахование, поликлиники
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