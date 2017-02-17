В России создадут базу всех врачей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В марте в России появится база всех медиков и медучреждений страны – в первое время список будет доступен только профильным сотрудникам, региональным властям и Минздраву, позднее его, возможно, откроют для всех, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) и федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО) должны помочь в решении нескольких важнейших для Минздрава вопросов.

«Регистр собирает всю необходимую информацию о кадровом ресурсе государственной системы здравоохранения. Он позволяет анализировать ситуацию и прогнозировать потребности в кадрах, мониторить профессиональное медицинское образование и аккредитацию», – рассказал «Известиям» руководитель направления «Медицина» в Национальном центре информатизации Александр Корсак.

Новые базы интегрируют с другими информационными системами Минздрава. Например, с федеральным регистром лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита. Там появятся сведения о медработниках и фарморганизациях, имеющих право на отпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов, назначаемых для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Вести регистр медиков будут кадровики медучреждений. Им поручат отслеживать актуальность и полноту данных о своих сотрудниках. В регистр внесут информацию об образовании врача, его специализации, должности, предыдущих местах работы, а также укажут СНИЛС, паспортные данные и другую информацию.