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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 11:56

ВНИМАНИЕ. В Челябинск вернулась корь: инфекция выявлена у дошкольника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в марте зарегистрирован случай заболевания ребенка корью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Ребенок посещал дошкольное учреждение. Трое контактных с ним малышей, не привитых против кори, отстранены от посещения детсада на период проведения карантинных мероприятий», – сообщили в ведомстве.

Корь – острая инфекция, вызванная вирусом, которая поражает верхние дыхательные пути. Считается одним из самых опасных детских заболеваний, которое ежегодно уносит жизни тысяч детей.

По данным врачей, в Челябинской области в 2015 году был зарегистрирован один «импортированный» случай кори – инфекцию привез гражданин Киргизии, а в 2013 имели место случаи распространения заболевания среди цыганского населения, не имеющего прививок. В 2016 в России отмечалось снижение заболеваемости корью – 162 случая, что в 5,3 раза меньше, чем годом ранее.

«В 2017 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по кори наблюдается в ряде стран Европейского региона. Эндемическая передача вируса фиксируется в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше и Румынии. С февраля 2016 в последней стране заболело корью 3,4 тыс. человек, умерло 17 детей, все они не были привиты против этой инфекции», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета проводится двукратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и шести лет, а также не болевших взрослых до 35 лет или привитых однократно.

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Теги: корь, роспотребнадзор, новости челябинска
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