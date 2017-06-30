В 2017 году на медицину Челябинской области дополнительно направят 1,4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на финансирование системы здравоохранения Челябинской области дополнительно направят 1,4 млрд рублей – решение об этом принял губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Из этой суммы на лекарственное обеспечение граждан направят более 290 млн, на приобретение новых автомобилей скорой помощи – более 114,5 млн рублей. Планируется закупка около 50 карет скорой помощи.

Еще 30 млн пойдет на приобретение медицинского оборудования, почти 353 млн – на оснащение и реконструкцию операционного блока Челябинской областной клинической больницы.

«Количество приобретаемых автомобилей и перечень медицинского оборудования пока приблизительны, потому что все зависит от изменений расценок производителей и поставщиков и колебания курса валют. И тем не менее, выделенные средства областного бюджета помогут повысить доступность и качество медицинской помощи в регионе», – отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев.

Добавим, еще 50 млн рублей из дополнительных бюджетных средств направят на укрепление антитеррористической защищенности медицинских организаций, а именно – установку систем видеонаблюдения и организацию службы охраны. Еще более 340 млн рублей выделено для обеспечения функционирования учреждений психиатрической, наркологической, противотуберкулезной и кожно-венерологической служб Челябинской области.