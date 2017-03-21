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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 16:34

ВАЖНО. В 2016 году южноуральцы предъявили своим работодателям 67 фальшивых больничных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в Челябинской области выявили 67 фальшивых больничных – возбуждено 27 уголовных дел, которые обернулись для мнимых больных крупными штрафами, а в некоторых случаях – реальным сроком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования РФ.

В ведомстве отмечают позитивную тенденцию: в сравнении с предыдущим годом количество выявленных фальшивок уменьшилось на треть (в 2015 году выявлено 95 подделок). Факт связывают с тем, что все чаще правоохранители возбуждают уголовные дела в отношении медиков, неправомерно выписывающих листки нетрудоспособности. Впрочем, к ответственности привлекают и заказчиков.

Например, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 480 часов либо арестом до шести месяцев (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Если сотрудник купил пустой бланк и сам его заполнил, ответственность наступит за подделку документов – до двух лет лишения свободы (часть1 статьи 327 УК РФ).

А если человек больничный купил и получил пособие по временной нетрудоспособности, его могут обвинить в мошенничестве и наказать штрафом в размере до 120 тыс. рублей, исправительными работами до года либо арестом до четырех месяцев (статья 159.2 УК РФ).

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Теги: мошенничество, больничный, новости челябинска, подделка документов, фонд социального страхования
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