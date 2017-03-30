Уральские медики обсудили проблемы инфекционных поражений нервной системы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в рамках программы непрерывного медицинского образования прошла конференция на тему инфекционных поражений нервной системы – перед уральскими врачами выступили лучшие специалисты со всей России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Более 150 слушателей конференции, прошедшей в Челябинске, смогли улучшить свои знания о диагностике и лечении инфекций, поражающих нервную систему. Особенно актуальными оказались вопросы борьбы с клещевым энцефалитом, инфекционными параличами и профилактика таких болезней.

Главный детский невролог Челябинска Леонид Плеханов пригласил выступить перед уральскими медиками самых известных лекторов в этой области. Среди них – профессора Наталья Скрипченко из Санкт-Петербурга, Валерий Зыков из Москвы и Маргарита Надеждина из Екатеринбурга. Участники похвалили гостей за высокий уровень докладов.

Отметим, накануне доктору медицинских наук Леониду Плеханову вручили медаль «Золотое Сердце» от парламента Республики Казахстан за оказание благотворительной помощи ветеранам и инвалидам. А осенью 2016 года челябинский доктор получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».