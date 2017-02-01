Ср, 01.02.2017, 11:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 10:35

Учащиеся Нязепетровского района отправлены на карантин по ОРВИ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нязепетровский район (Челябинская область) закрыл на карантин школы и ссузы; предварительное время окончания ограничений – 8 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа (...) закрыть на карантин с 1 по 8 февраля (до особого распоряжения) все общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования детей на территории Нязепетровского муниципального района», – говорится в распоряжении мэрии.

Карантин объявлен по 8 февраля, но власти не исключают, что он может быть продлен в случае сохранения негативной тенденции по заболеваемости.

Добавим, в целом по области ситуация оценивается как неэпидемическая, уровень заболеваемости соответствует сезонному подъему. Однако в территориях ситуация неоднородная.

Так, в шести муниципальных образованиях, в которых на прошлой неделе был приостановлен учебный процесс, с 31 января школьников возвратили в привычный режим учебы. В Южноуральске, где областной штаб неделю назад приостановил работу школ, отмечено снижение заболеваемости, но карантинные мероприятия сохраняются. Остановлен учебный процесс в Карабаше и Озерске, продлен карантин в Кыштыме.

В Челябинске заболеваемость снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. При этом уровень заболеваемости среди школьников уже на 20% ниже эпидпорога.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, грипп, карантин, новости нязепетровска, карантин по гриппу
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 09:04
Школы и техникумы Озерска закрыты на карантин до 8 февраля
вчера, 18:08
В Магнитогорске на программу «Наши дети» направят 5,3 млн рублей в 2017 году
вчера, 15:38
В Кыштыме карантин в школах продлен до 4 февраля
вчера, 14:41
Более 40 частных клиник Южного Урала будут лечить по ОМС в 2017 году
вчера, 12:20
Заболеваемость ОРВИ растет в 22 муниципалитетах Южного Урала
вчера, 11:08
ВНИМАНИЕ. Школьники и студенты колледжей Озерска уходят на карантин по гриппу и ОРВИ
27 января, 11:33
ВНИМАНИЕ. Школы Катав-Ивановска и Юрюзани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ
25 января, 16:44
Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей
25 января, 13:34
ВНИМАНИЕ. Карантин по ОРВИ и гриппу в Южноуральске – УТОЧНЕНИЕ
25 января, 13:22
ВАЖНО. За угрозы врачам могут отправить под арест
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость