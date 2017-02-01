Учащиеся Нязепетровского района отправлены на карантин по ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нязепетровский район (Челябинская область) закрыл на карантин школы и ссузы; предварительное время окончания ограничений – 8 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа (...) закрыть на карантин с 1 по 8 февраля (до особого распоряжения) все общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования детей на территории Нязепетровского муниципального района», – говорится в распоряжении мэрии.

Карантин объявлен по 8 февраля, но власти не исключают, что он может быть продлен в случае сохранения негативной тенденции по заболеваемости.

Добавим, в целом по области ситуация оценивается как неэпидемическая, уровень заболеваемости соответствует сезонному подъему. Однако в территориях ситуация неоднородная.

Так, в шести муниципальных образованиях, в которых на прошлой неделе был приостановлен учебный процесс, с 31 января школьников возвратили в привычный режим учебы. В Южноуральске, где областной штаб неделю назад приостановил работу школ, отмечено снижение заболеваемости, но карантинные мероприятия сохраняются. Остановлен учебный процесс в Карабаше и Озерске, продлен карантин в Кыштыме.

В Челябинске заболеваемость снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. При этом уровень заболеваемости среди школьников уже на 20% ниже эпидпорога.