У 29 южноуральцев после укусов клещей выявлены опасные инфекции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У 29 жителей Челябинской области, обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей, выявлены опасные инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 – боррелиозом. Все пострадавшие не были привиты.

«В лабораториях исследовано свыше 5,2 тыс. паразитов, из них 2% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 20 – возбудителями боррелиоза», – говорится в сообщении.

С начала весны от укусов клещей в Челябинской области пострадали свыше 17 тыс. человек, 3,9 тыс. из них – это дети. В прошлом году эти цфиры составляли 12,5 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

В ведомстве уточнили, что противоклещевая обработка проведена на площади 6 476,4 га – территории парков, скверов, детских оздоровительных учреждений.

Напомним, в текущем году санитарные врачи запретили организацию экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных ДОУ. При этом ежегодно медицинскими работниками загородных летних оздоровительных учреждений выявляются случаи укусов клещами во время «родительских» дней, когда родственники, забирая своего ребенка, выходят за пределы обработанной территории.