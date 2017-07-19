Ср, 19.07.2017, 15:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 15:05

У 29 южноуральцев после укусов клещей выявлены опасные инфекции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У 29 жителей Челябинской области, обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей, выявлены опасные инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 – боррелиозом. Все пострадавшие не были привиты.

«В лабораториях исследовано свыше 5,2 тыс. паразитов, из них 2% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 20 – возбудителями боррелиоза», – говорится в сообщении.

С начала весны от укусов клещей в Челябинской области пострадали свыше 17 тыс. человек, 3,9 тыс. из них – это дети. В прошлом году эти цфиры составляли 12,5 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

В ведомстве уточнили, что противоклещевая обработка проведена на площади 6 476,4 га – территории парков, скверов, детских оздоровительных учреждений.

Напомним, в текущем году санитарные врачи запретили организацию экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных ДОУ. При этом ежегодно медицинскими работниками загородных летних оздоровительных учреждений выявляются случаи укусов клещами во время «родительских» дней, когда родственники, забирая своего ребенка, выходят за пределы обработанной территории.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: роспотребнадзор, клещевой энцефалит, новости челябинска, клещ
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

вчера, 14:30
В Челябинске от менингита скончался 3-летний ребенок
вчера, 09:45
За две недели июля от передозировки в Челябинской области умерли 16 человек
17 июля, 17:22
Более 170 человек могли подцепить клещевой энцефалит на Южном Урале
17 июля, 15:32
Минздрав РФ подтвердил, что обсуждает идею запрета продажи алкоголя в выходные
15 июля, 16:56
Технологии «бережливого производства» внедрят в 8 медучреждениях Челябинска
12 июля, 16:23
Из лагеря в Челябинской области госпитализировано 9 детей
12 июля, 11:21
Увеличилось число детей, подхвативших энтеровирус в лагере на Урале
11 июля, 17:52
Почти 17 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области
11 июля, 16:58
Челябинские хирурги подарили «второе дыхание» и голос 43-летнему мужчине
11 июля, 15:08
Вспышка серозного менингита в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость