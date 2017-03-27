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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 13:55

Тарифы на оплату диспансеризации вырастут на 10% в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тарифы на оплату законченного случая диспансеризации взрослого застрахованного населения с 1 апреля увеличатся, в среднем, на 10% – соответствующие изменения внесены в тарифное соглашение в сфере ОМС Челябинской области на текущий период, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, что диспансеризация проводится для жителей Челябинской области бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Работа медицинских организаций по диспансеризации оплачивается за счет средств бюджета ТФОМС Челябинской области. При этом тарифы дифференцированы в зависимости от пола и возраста пациента, так как включают разный объем проводимых исследований.

Так, предусмотрено 12 тарифов на оплату диспансеризации женщин и десять – мужчин. При этом увеличение тарифов составит от 6% до 25%. К примеру, тариф на оплату диспансеризации мужчин в возрасте 36 лет увеличится с 912 до 1 тыс. 139,2 рубля, женщин в возрасте 66 лет – с 1 тыс. 582 до 1 тыс. 818,2 рубля за один законченный случай.

«Увеличение тарифов фонда на оплату диспансеризации призвано усилить работу медицинских организаций для привлечения как можно большего количества людей к прохождению профилактических мероприятий. Кроме того, с 2017 года началась активная работа страховых медицинских организаций по индивидуальному информированию жителей Челябинской области о возможности прохождения диспансеризации с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий гражданина», – отметила директор ТФОМС Челябинской области Ирина Михалевская.

Согласно действующему законодательству диспансеризация проводится работающим, неработающим, а также обучающимся в образовательных организациях по очной форме гражданам в возрасте от 21 года раз в три года. В 2017 году диспансеризацию могут пройти родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936 годы и т.д.

На сегодняшний день объем диспансеризации в зависимости от пола и возраста включает, в том числе, определение уровня общего холестерина в крови, суммарного сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию, маммографию, клинический и биохимический анализы крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, измерение внутриглазного давления.

Дополнительные вопросы, связанные с проведением диспансеризации, жители Челябинской области могут задать, обратившись в контакт-центр в сфере ОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

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Теги: челябинская область, тариф, диспансеризация, тфомс, новости челябинска
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