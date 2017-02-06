Пн, 06.02.2017, 18:11 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 17:56

Судьбу гомеопатии в РФ определит рабочая группа Минздрава


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Минздраве РФ сформируют рабочую группу, которая определит судьбу гомеопатии в стране, – данное решение потребовалось после меморандума Российской академии наук, который признал эту методику лечения антинаучной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что 6 февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой.

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – говорится в меморандуме РАН.

Выводы ученых основываются на анализе публикаций в научных изданиях, отчетах клинических исследований и систематических обзорах. По мнению представителей РАН, гомеопатия не является безвредной, поскольку люди пренебрегают действенными средствами лечения, но тратят деньги на неэффективные препараты.

Позже комиссия РАН попросила Минздрав вывести из употребления в государственных лечебных учреждениях гомеопатические препараты.

Учитывая данную ситуацию, в министерстве сформируют рабочую группу, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медучреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

«Основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности», – рассказали в Минздраве. Добавим, что меморандум Российской академии наук «О лженаучности гомеопатии» поддержала Федеральная антимонопольная служба.

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении в упаковках. Последние четыре года группа гомеопатических средств, в среднем, росла на 6-7% в деньгах. В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика. В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем, на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минздрав, наука, новости челябинска, медикаменты, гомеопатия
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 537
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

04 февраля, 10:34
ВНИМАНИЕ. В Кыштыме карантин для школьников закончен, в Катав-Ивановском районе продлен
02 февраля, 12:17
ВНИМАНИЕ. Учебный процесс возобновляется в Троицке после карантина
01 февраля, 16:40
В 2017 году диспансеризацию пройдут 500 тыс. южноуральцев
01 февраля, 13:51
Путин присвоил почетное звание известному магнитогорскому врачу
01 февраля, 13:35
Кабмин РФ выделил Челябинской области 184 млн на высокотехнологичную медпомощь
01 февраля, 12:32
ВНИМАНИЕ. Карантин по гриппу и ОРВИ в школах Саткинского района продлен до 4 февраля
01 февраля, 10:35
Учащиеся Нязепетровского района отправлены на карантин по ОРВИ
01 февраля, 09:04
Школы и техникумы Озерска закрыты на карантин до 8 февраля
31 января, 18:08
В Магнитогорске на программу «Наши дети» направят 5,3 млн рублей в 2017 году
31 января, 15:38
В Кыштыме карантин в школах продлен до 4 февраля
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость