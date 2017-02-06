Судьбу гомеопатии в РФ определит рабочая группа Минздрава

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Минздраве РФ сформируют рабочую группу, которая определит судьбу гомеопатии в стране, – данное решение потребовалось после меморандума Российской академии наук, который признал эту методику лечения антинаучной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что 6 февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой.

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – говорится в меморандуме РАН.

Выводы ученых основываются на анализе публикаций в научных изданиях, отчетах клинических исследований и систематических обзорах. По мнению представителей РАН, гомеопатия не является безвредной, поскольку люди пренебрегают действенными средствами лечения, но тратят деньги на неэффективные препараты.

Позже комиссия РАН попросила Минздрав вывести из употребления в государственных лечебных учреждениях гомеопатические препараты.

Учитывая данную ситуацию, в министерстве сформируют рабочую группу, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медучреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

«Основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности», – рассказали в Минздраве. Добавим, что меморандум Российской академии наук «О лженаучности гомеопатии» поддержала Федеральная антимонопольная служба.

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении в упаковках. Последние четыре года группа гомеопатических средств, в среднем, росла на 6-7% в деньгах. В упаковках, как и в целом по рынку, отмечается отрицательная динамика. В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем, на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.