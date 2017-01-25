Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей – руководители медучреждений в Челябинской области получают почти 80 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил на заседании правительства первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин, по итогам 2016 года размер средней зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения составил у врачей с высшим образованием – 47 тыс. 922 рубля, у среднего медперсонала – 24 тыс. 983 рубля, младшего медперсонала – 15 тыс. 19 рублей. Средняя зарплата руководителя учреждения составила 79 тыс. 620 рублей.

По словам чиновника, кратность средней зарплаты руководителя к средней зарплате сотрудников на 1 января 2017 года не превышает рекомендуемых нормативов. Так, фактические показатели соотношения зарплаты руководителей и работников в государственных учреждениях за 2016 год: из 114 учреждений в восьми соотношение составляет менее двух, в 77 – от двух до четырех, в 29 – от четырех до шести, наименьшее соотношение – 1,3 раза наибольшее – шесть. Из 89 муниципальных учреждений в 12-ти – соотношение менее двух, в 54 – от двух до четырех, в 24 – от четырех до шести наименьшее – один, наибольшее – шесть.