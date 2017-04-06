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Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 12:34

Спецбригада из 15 московских врачей оценит здоровье челябинских школьников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южный Урал вошел в восьмерку регионов, где Минздрав России и научный центр здоровья детей (НЦЗД РАМН) реализуют пилотный проект, посвященный изучению здоровья школьников, – по итогам работы специалисты дадут местным педиатрам практические рекомендации по сохранению здоровья подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

Бригада из 15 московских специалистов проведет осмотр примерно 300 детей в возрасте 11 и 15 лет. По словам куратора проекта, председателя Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, специалисты оценят соматическое и неврологическое здоровье, а также устойчивость к инфекциям, когнитивную деятельность детей, психологический статус школьников.

Кроме того, в рамках «пилота» пройдет обучение педагогов, медиков, старших подростков навыкам неотложной помощи, которую важно успеть оказать до приезда скорой. Также педагогов и медиков обучат распознаванию сложного психологического состояния ребенка, чтобы точечно определять детей, которые могут решиться на рискованные шаги, и вовремя им помочь.

Через год столичные специалисты приедут повторно и оценят, как принятые по итогам обследования и обучения меры повлияли на общую ситуацию со здоровьем, психологическим состоянием и даже успеваемостью школьников.

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Теги: челябинская область, минздрав, школа, детская медицина, медосмотр
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