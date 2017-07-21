ПРЕЦЕДЕНТ. Слепоглухой челябинец первым в России получил бионический глаз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Слепоглухой челябинец первым в России получил бионический глаз – итоги операции по установке ретинального импланта и состояние пациента в пятницу, 21 июля, оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

Операцию провели специалисты Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России. Это совместный проект фонда «Со-единение», Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех», ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» и компании Second Sight.

Цели операции – восстановление зрения слепоглухому пациенту, внедрение в России нового хирургического метода лечения слепоты и разработка новых методов реабилитации.

«Успешное проведение операции по установке ретинального импланта (от лат. retina – "сетчатка") подопечному фонда "Со-единение" позволит слепоглухому 59-летнему пациенту из Челябинска, полностью потерявшему способность видеть из-за прогрессирующих болезней сетчатки, получить возможность самостоятельно ориентироваться как дома, так и на незнакомой местности, обрести социальную независимость», – рассказали в фонде.

После установки импланта пациент проходит этап реабилитации, в рамках которого происходит обучение по интерпретации визуальных паттернов.

«Первое включение приборов состоялось спустя 2,5 недели после операции. Результаты показали, что все электроды активированы, имплант сетчатки работает хорошо. Пациент смог распознать силуэт своей дочери в контрастной одежде», – добавляют в «Со-единении».

Сегодня в присутствии главы Минздрава РФ врачи клиники провели обследование пациента на специальном оборудовании.

Ретинальный имплант Argus II (компания Second Sight, США) – это высокотехнологичный комплекс, состоящий из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала (БОВ) и электростимулятора – ретинального импланта с 60 электродами. Камера предназначена для видеозахвата окружающей сцены, которая через кабель передается и обрабатывается в БОВ. Преобразованный сигнал возвращается в очки и посредством беспроводной связи отправляется на электродную решетку, имплантированную на сетчатку и генерирующую небольшие электрические импульсы, стимулирующие оставшиеся функциональные нейроны сетчатки.



В мире с 2006 года установлено уже больше 300 ретинальных имплантов Argus II. В сравнении с наиболее близкими по технологическому уровню имплантами других производителей (Pixium Vision и Retina Implant AG) он показал самую высокую безопасность (случаи удаления или выхода из строя не зарегистрированы). В 100% случаев после установки пациенты могли воспринимать зрительные образы. 96% пациентов могли определять местоположение объектов на мониторе лучше с устройством, чем без него. 57% пациентов были способны определять направление движений объектов лучше с устройством, чем без него. У 23% пациентов с имплантом острота зрения могла быть количественно измерена, в то время как без него была неизмерима во всех случаях.

Фото предоставлены фондом «Со-единение»