Система точной диагностики рака может попасть в каждую поликлинику

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российские врачи разработали уникальную тест-систему для иммуноцитохимического исследования – она может заменить собой целую лабораторию, не имеет аналогов в мире и получила высокие оценки ведущих онкологов Японии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Новинка носит название «Биочип». Она стала результатом длительной совместной работы Российского онкологического научного центра имени Блохина и специалистов из Нижегородской медицинской академии. Как пишут «Известия», с помощью этой инновации можно определять наличие или отсутствие злокачественного новообразования (рака, меланомы, лимфомы) у пациента при первом же обращении в поликлинику.

Происходит это так: у пациента берут биоматериал, обрабатывают его на стандартной центрифуге, которая есть в любой лаборатории, а затем вносят его в ячейки «Биочипа», где при нагревании до 37 градусов происходит реакция. Технология позволяет сделать анализ в три раза быстрее, чем стандартным способом, и в три раза дешевле. Провести исследование можно в условиях любой поликлиники, куда обратился пациент с какой-либо жалобой.

По мнению главного онколога Минздрава Михаила Давыдова, такие системы необходимо тиражировать по всем поликлиникам, причем не только в России. «Это действительно уникальная тест-система для определения любых злокачественных процессов, и пока у нее нет аналогов нигде в мире. Это важное решение в сфере диагностики онкологических заболеваний, которое нужно тиражировать и показывать не только отечественным, но и зарубежным коллегам», – комментирует академик РАН.