Семь южноуральцев подхватили опасные клещевые инфекции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 9 тыс. южноуральцев пострадали от укусов клещей с начала весны – у двух диагностирован энцефалит, у пяти – боррелиоз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, в медицинские организации обратились 9,2 тыс. пострадавших от укусов клещей, в их числе 2,3 тыс. – дети. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обратившихся за врачебной помощью стало на 380 человек больше.

«Зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом у непривитых, пять – боррелиозом. В лабораториях исследовано более 2,7 тыс. паразитов, из них 4,1% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 11,3% – возбудителями боррелиоза», – говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что клещи могут присосаться к коже при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов. Поэтому необходимо использовать одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства, также рекомендуется проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-30 минут, а также осмотры домашних животных на наличие клещей. В случае укуса необходимо своевременно обращаться в медицинские организации и исследовать паразита на инфекции.

Напомним, в текущем году за счет средств областного бюджета прививаются дети в возрасте 3-4 лет, муниципальных – школьники и учащиеся групп риска.

В регионе проведена противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения на площади 5 052,28 га.

В ведомстве также напомнили, что организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных детских оздоровительных учреждений запрещена.