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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:38

Российским врачам установили временной норматив по приему пациентов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минздрав РФ утвердил для врачей нормы времени на прием одного пациента – причем на заполнение документации выделется не более 35% от всего времени приема, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Российская газета», теперь для оказания пациенту медпомощи в амбулаторных условиях эндокринологу выделяется 19, кардиологу – 24, стоматологу-терапевту – 44 минуты.

Напомним, в сентябре 2015 года в силу вступил приказ, устанавливающий временные нормативы приема пациентов еще для семи специальностей. Так, с учетом оформления документации на посещение участкового педиатра и терапевта отведено 15 минут, семейного врача – 18 минут, невролога – 22 минуты, оториноларинголога – 16 минут, офтальмолога – 14 минут, гинеколога – 22 минуты.

Данные нормы рассчитаны на основании исследований деятельности врачей-специалистов, проведенных в 17 пилотных субъектах России. Минздрав планирует установить вариативность нормативов в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Отметим, что нормы будут носить рекомендательный характер. Единственное, что необходимо строго соблюдать: на заполнение документации должно уходить не более 35% времени, отведенного для приема.

Время профилактического приема должно составлять 60-70% от указанного.

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Теги: медицина, бесплатная медицина
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