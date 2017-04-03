Около 3 тыс. малышей родилось в перинатальном центре Челябинска за полгода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Через полгода после открытия областного перинатального центра в Челябинске здесь родилось уже около 3 тыс. детей; также проведено 63 цикла экстракорпорального оплодотворения, из которых 15 закончились беременностью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Специалисты перинатального центра приняли 2 тыс. 718 родов, в результате которых на свет появились 2 тыс. 763 ребенка. Врачи зарегистрировали 494 преждевременных родов. 132 малыша родились совсем маленькими: у 81 ребенка масса тела на момент появления на свет составляла менее 1,5 кг, 51 младенец весил менее 1 кг.

За шесть месяцев в перинатальном центре провели 63 цикла экстракорпорального оплодотворения, из них 15 (24%) закончились беременностью. Еще 127 женщин родили после ЭКО, проведенного в других медицинских учреждениях.

Также здесь оказана высокотехнологичная медицинская помощь 295 пациентам. Из этого числа 225 операций сделаны по полисам ОМС – лечение получили 173 новорожденных и 52 женщины.

При этом 70 случаев были оплачены из федерального бюджета – 14 операций фетальной хирургии (детям, находящимся в утробе матери) и 56 – по профилю акушерства и гинекологии.