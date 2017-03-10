Новая онкополиклиника в Челябинске примет первых пациентов в конце лета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новое здание онкологической поликлиники в Челябинске планируется открыть для пациентов в конце лета – общий объем финансирования строительства составил 359,4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящее время полностью завершен этап общестроительных работ, идет финишная отделка здания, которая будет закончена к концу мая. Затем приступим к работам по благоустройству внешней территории – с этим справимся к концу июня», – сообщил представитель генподрядной организации Максим Гороховский.

По его словам, здание поликлиники соединено с главным корпусом областного онкодиспансера теплым переходом.

Главврач диспансера Андрей Важенин подчеркнул, что прием в онкологической поликлинике принципиально отличается от посещения обычной амбулатории. Здесь пациент проходит консультацию нескольких специалистов и направляется на целый ряд обследований.

«Очень важно создать комфортные условия как для пациентов, так и для специалистов: в старом здании поликлиники о комфорте говорить не приходится, а в новом все предусмотрено», – сказал Важенин.

Строительство нового медицинского объекта началось в октябре 2015 года. До сих пор поликлиника располагается в старом здании бывшего общежития 1947 года постройки, не рассчитанном на ежедневный прием многочисленных пациентов. Между тем, сегодня в Челябинской области на учете состоит более 80 тыс. онкологических пациентов, ежегодно впервые регистрируется около 15 тыс. случаев заболеваний. Новая поликлиника ежедневно сможет принимать до 600 пациентов, здесь разместится консультативная служба, предполагается развернуть отделение противоопухолевой лекарственной терапии и отделение амбулаторной радиотерапии. В старом здании останутся службы диспансера, работа которых не связана напрямую с пациентами. После переезда в нем также будет сделан ремонт.