На Урале фельдшера наказали за несанкционированную пробу Манту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске (Челябинская область) прокуратура привлекла к ответственности фельдшера, которая поставила ребенку пробу Манту без ведома и согласия родителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

С заявлением о нарушении прав их несовершеннолетней дочери в сфере охраны здоровья в прокуратуру обратились законные представители ребенка.

«Установлено, что туберкулиновая проба (проба Манту) была поставлена учащейся общеобразовательной школы Катав-Ивановска в апреле 2017 года фельдшером районной больницы в рамках плановой иммунизации детей и в целях диагностики раннего выявления туберкулезной инфекции», – говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями закона городским прокурором главврачу больницы было внесено представление, по результатам рассмотрения которого фельдшер привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Кроме того, в отношении медработника возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по результатам рассмотрения которого указанному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.