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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 15:38

ВНИМАНИЕ. Медики научат челябинцев спасать жизни


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 22 сентября состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи, – любой желающий сможет научиться действиям, которые могут спасти жизнь человеку, передает корреспондент Агентства новосетй «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Жители южноуральской столицы смогут освоить приемы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. Узнают, как провести легочную реанимацию и спасти тонущего человека. Специалисты расскажут о первой помощи при инсульте и инфаркте, расскажут, как не заразиться при контакте с чужой кровью.

«Каждый человек может попасть в условия, когда от него зависит жизнь пострадавшего. По всемирной статистике, 99% людей, спасенных от смерти вне медицинского учреждения, получили помощь от прохожих. От общего числа пострадавших доля спасенных составляет всего 33%, а это значит, что каждую минуту на планете умирает человек, которому не оказали помощь. Поэтому обучение приемам оказания первой помощи очень актуально», – рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Ольга Агеева.

Также гости смогут поучаствовать в викторинах и больше узнать о здоровом образе жизни. Акция пройдет на первом этаже ТРК «Горки» с 15.00 до 17.00.

Фото пресс-службы Челябинского центра медицинской профилактики

Теги: челябинская область, минздрав, акция, новости челябинска, первая помощь, трк горки
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