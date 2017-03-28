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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 12:47

Конец эры антибиотиков – в Челябинске рассказали о привыкании бактерий к лекарствам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске во вторник, 28 марта, состоялась научная конференция «Рациональное применение антимикробных средств в амбулаторной практике» – столичные эксперты рассказали студентам, как правильно применять антибиотики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодняшняя конференция ориентирована на студентов-медиков старших курсов и посвящена рациональному применению антибактериальных средств в практике врачей первичного звена. Сегодня множество исследований привлечены к оптимизации антибактериальной терапии. Есть проблема бесконтрольного приема антибиотиков – это может вылиться в глобальное зло в виде штаммов, которые будут резистентны, то есть устойчивы ко всему. Поэтому для врачей первого контакта с больным важно грамотно подобрать антибиотики», – отметила главный гастроэнтеролог Минздрава Челябинской области Анастасия Долгушина.

В Южно-Уральский государственный медицинский университет прибыли эксперты Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов. Как рассказал ректор вуза, большое разнообразие антибиотиков упрощает работу медиков, однако врачи зачастую плохо знают, как правильно их применять. Это влечет не только отсутствие клинического эффекта, а также экспансию полирезистентных штаммов и угрозу завершения эры антибиотиков. Такой сценарий отбросит людей в эпоху до создания антибиотиков. Глобальная проблема заключается в том, что устойчивость бактерий к антибиотикам растет быстрее, чем появляются новые препараты.

Одним из способов решения данной проблемы мог бы стать отпуск всех антибиотиков в аптеке по рецепту, говорят участники конференции.  Также важен контроль использования антибиотиков в стационаре.

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Теги: медицина, новости челябинска, медицина челябинска, антибиотики
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