Карантин по гриппу и ОРВИ в Карабаше продлен до 11 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карабаше (Челябинская область) продлен карантин по гриппу и ОРВИ – школьники останутся дома до конца недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, учебный процесс был приостановлен с 1 по 7 февраля включительно из-за превышения эпидпорога. Были закрыты школы№1, 2, 4, 6, интернат и учреждения допобразования. Также санитарная комиссия запретила проводить массовые культурные и спортивные мероприятия в детских организованных коллективах.

Во вторник, 7 февраля межведомственная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия решила продлить карантин в образовательных организациях и запрет на массовые мероприятия до субботы, 11 февраля, включительно, поскольку ежедневный мониторинг показывает незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.