Карантин по ОРВИ и гриппу продлили в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карантин по ОРВИ и гриппу продлен в Озерске (ЗАТО, Челябинская область) – учащиеся школ и техникумов останутся дома до 12 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии города.

«В Озерском городском округе продлен карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По 12 февраля включительно приостановлен образовательный процесс. Ограничения касаются всех общеобразовательных, средних профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Также отменены массовые мероприятия», – говорится в сообщении

Кроме того, комиссия продлила действие усиленного комплекса противоэпидемических мероприятий, введенных с 1 по 7 февраля: особый санитарный режим должен соблюдаться во всех домах-интернатах; в учреждениях дошкольного образования, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в общественном транспорте должны проводиться проветривание и поддержание температурного режима в помещениях, соблюдаться «масочный» и дезинфекционный режим, обеспечиваться своевременная изоляция больных.