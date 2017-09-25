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Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 10:48

Челябинские врачи провели уникальную реконструкцию позвоночника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской облбольнице № 3 провели уникальную реконструкцию позвоночника пациентке, получившей травму 18 лет назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В 1999 году молодой женщине после ДТП пришлось удалить часть позвонка, чтобы освободить зажатый спинной мозг. На тот момент пациентке с осложненной травмой ничего иного предложить не могли – металлоконструкции еще не применялись для лечения подобных состояний. Девушка была выписана с целым спектром неврологических проблем и инвалидностью.

 

Спустя годы старая травма начала сильно беспокоить, и пациентку снова госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии № 2 областной клинической больницы № 3. Во время обследования врачи выявили грубое искривление позвоночника, из-за которого девушка не могла долго сидеть, ходила со средствами опоры и испытывала дискомфорт, несмотря на то, что носила корсет.

«Мы решили сделать пациентке реконструктивную операцию, поправить сагиттальный баланс туловища (равновесное состояние всех изгибов позвоночника). Вмешательство осложнялось тем, что у пациентки было воспаление позвонков», – рассказал травматолог-ортопед Николай Оришич.

 

Поэтому операцию проводили совместно с коллегами из Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. «Во время операции в "боевой готовности" находились все анестезиологические и реанимационные службы, была заказана кровь для переливания. Мы работали 12 часов, пришлось сделать резекцию четырех позвонков, чтобы освободить позвоночник, разогнуть его так, как нужно, и устранить очаг воспаления», – добавил врач.

Исправление постравматической деформации на фоне воспаления – самый высокий уровень в лечении заболеваний позвоночника и окружающих его мягких тканях. Подобные вмешательства обычно проводятся только в федеральных специализированных центрах. Но челябинские хирурги справились с этой сложной задачей.

С момента операции прошло немного времени, и пациентка уже отмечает улучшения: теперь ее спина прямая, исчез горб в месте перелома. Врачи надеются, что со временем девушка сможет передвигаться без дополнительной опоры.

Теги: челябинская областная больница, новости челябинска, медицина челябинска, окб-3
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