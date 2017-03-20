Челябинские хирурги будут вживлять электроды в позвоночник пациентам с хроническими болями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) 21 марта проведут первые операции по вживлению постоянных обезболивающих электродов в позвоночник трем пациентам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оперативные вмешательства проведут главный нейрохирург регионального Минздрава Сергей Пашнин и специалист НИИ нейрохирургии имени Бурденко (Москва) Эмиль Исагулян. Для обучения приглашены профильные врачи со всей области.

«В течение трех лет шел тщательный отбор пациентов для установки дорогостоящих электродов – сначала каждому из них были установлены временные стимуляторы. Тем, у кого тестирование показало положительную динамику, был достигнут обезболивающий эффект, на следующем этапе проведут новую операцию», – сообщила пресс-служба ЧОКБ.

Там уточнили, что прошедшим первый этап постоянный обезболивающий электрод будет вживлен в область позвоночника, чтобы подавать импульсы на нужной частоте в нервные окончания.

«Этот метод помогает избавиться от головных болей, болей в спине, в ногах и даже фантомных болей», – отметили в медучреждении.

Все операции для пациентов будут бесплатными.