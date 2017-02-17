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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 09:34

Более 27 млн южноуральцев обслужили в поликлиниках по системе ТФОМС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области более 27 млн южноуральцев обслужили в поликлиниках по системе ТФОМС, более 800 тыс. жителей региона пролечились в стационаре – при этом поступило около 200 жалоб от граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала заместитель директора ТФОМС ПО Челябинской области Татьяна Инсарская, в 2016 году пролечено в рамках системы ФОМС по стационарной помощи 825 тыс. человек, по поликлинике зарегистрировано более 27 млн посещений.

При этом за весь минувший год поступило 218 жалоб. Среди них обоснованными, как правило, признаются 30-34%. 

«Дефекты оказания медпомощи, которые выявляются в рамках контроля, составляют не более 25% из числа тех случаев, которые были проанализированы при плановой проверке. Превалирует неисполнение стандартов, которые чаще всего не влияют на оказание медпомощи», – пояснила Инсарская.

Добавим, что ТФОМС также анкетирует пациентов, которые приходят в поликлиники или лежат в стационаре. Их удовлетворенность медпомощью находится на уровне 80%. Обеспеченность лекарствами и расходниками – 77%, при амбулаторном лечении пациенты удовлетворены техническим обеспечением всего на 41%.

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Теги: челябинская область, минздрав, медицина, опрос, тфомс, новости медицины
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