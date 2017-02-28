Жители Челябинска будут брать «Ипотеку по-новому»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 4 марта, жителям Челябинска расскажут, как брать «Ипотеку по-новому» – специальное мероприятие пройдет в офисе Агентства недвижимости «Информационные системы» при участии Сбербанка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На встрече южноуральцы смогут узнать про новый сервис «Электронная регистрация», который упрощает оформление сделки при покупке как вторичной, так и первичной недвижимости, про специальную программу по продаже своей «ипотечной» квартиры, а также об изменениях в законодательстве и налогообложении сделок с недвижимостью.

Также организаторы расскажут про новых застройщиков и специальные предложения на покупку квартир в черте города и за ней.

Консультации будут полезны и тем, кто планирует покупку недвижимости без ипотеки, особенно в других регионах.

Для таких межрегиональных сделок Сбербанк предлагает сервис «Электронная регистрация», который уменьшает сроки оформления документов, экономит время и повышает безопасность сделки. С помощью новой услуги оформить право собственности в Россреестре теперь можно в режиме онлайн, без посещения МФЦ, потратив на всю процедуру меньше часа.

Встреча состоится 4 марта, с 12.00 до 14.00, по адресу: Челябинск, улица Лесопарковая, 7

Вход свободный, телефон для справок 729-99-29.