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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 14:41

Вступил в силу приговор сотрудникам банка «Пойдем!», похитившим 3,6 млн в Аше


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор двум сотрудникам бюро финансовых решений «Пойдем!» (офис в Аше), похитившим 3,6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Вячеслава Сазикова и Марины Гамалетдиновой, оставил без изменения приговор Ашинского городского суда, он вступил в законную силу», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она напомнила, что оба были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Сазикову было назначено три года лишения свободы в колонии общего режима, Гамалетдиновой – два условно.

Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, которые просили вынести оправдательный вердикт. Однако судебная коллегия по уголовным делам облсуда оставила жалобы без удовлетворения.

Как установило следствие, с декабря 2013 по июль 2014, являясь работниками коммерческого банка, коллеги подыскивали лиц, нуждающихся в деньгах и обладающих низким уровнем финансовой грамотности. Обещая самостоятельно погашать задолженность по кредиту, они склоняли клиентов к оформлению договоров потребительского кредитования с предоставлением недостоверных сведений о доходе и месте работы. При этом Гамалетдинова, являясь финансовым консультантом банка, наделенная полномочиями самостоятельно принимать решения, одобряла и выдавала кредиты «своим клиентам». Организации был причинен материальный ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей путем заключения 21 договора.

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Теги: мошенничество, новости аши, новости челябинска, кб пойдем
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