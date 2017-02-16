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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 10:45

В России поднимут минимальную цену на водку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России вырастет минимальная цена на водку – поручение об этом министерству финансов дал замглавы правительства РФ Александр Хлопонин, отвечающий за алкогольную отрасль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению вице-премьера, минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л должна составить 219 рублей, а не 205, как предложило профильное министерство. В правительстве обосновали свое требование ростом акциза на алкоголь и инфляционным фактором, пишут «Известия».

Добавим, сегодня минимальная цена 0,5 литра водки в розничной продаже составляет 190 рублей.

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Теги: цены, правительство рф, инфляция, водка, повышение цен, акцизы, минфин рф
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