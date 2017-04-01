В России готовится первый выпуск облигаций федерального займа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минфин России готовит первый выпуск рублевых облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) – первые «народные облигации» можно будет купить в середине апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Целевая аудитория ОФЗ-н – граждане с доходом ниже среднего уровня (со среднемесячной зарплатой до 36,7 тыс. рублей, говорят эксперты «Российской газеты». Ожидается, что это будут «народные инвесторы» без опыта – то есть люди, которые еще не имели опыта накопления денег на банковском депозите, не пользовались индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) и так далее.

«Для привлечения граждан выбраны наиболее безопасные параметры размещения ОФЗ-н. Они не рыночного образца (их нельзя будет передать другим физическим или юрлицам, и они не будут сопряжены с риском потерь). Предусмотрено только наследование бумаг. Купонный доход не обложат НДФЛ. Если не будет досрочного возврата вложенных средств, то не придется платить комиссию», – пишет издание.

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Приобрести ОФЗ-н можно будет в одном из 1 400 офисов Сбербанка или ВТБ24. Вне зависимости от того, является ли гражданин клиентом банков, один раз придется посетить их офис, чтобы подписать договор и открыть два счета (для ценных бумаг и для денежных средств).

Номинальная стоимость одной облигации – тысяча рублей. Купить можно будет от 30 бумаг до 15 тыс., то есть диапазон инвестирования – от 30 тыс. до 15 млн рублей. Срок до погашения – три года, при этом каждые полгода доходность будет увеличиваться. Самый высокий купон – последний. Окончательные цифры будут зависеть от рыночной конъюнктуры, их будут публиковать на сайте Минфина. Для конкретного выпуска ставка зафиксируется.

Если все же держатель ОФЗ-н решит вернуть деньги раньше срока, то при сумме до 50 тыс. рублей он заплатит банку комиссию 1,5%, от 50 до 300 тыс. – один процент, более 300 тыс. – полпроцента. Если сделать это до истечения 12 месяцев, то держатель потеряет и доход.

Добавим, ежегодно на выпуск ОФЗ-н Минфин планирует тратить до 30 млрд рублей, и это делается не для пополнения федерального бюджета. Основная цель – дать населению более широкий выбор финансовых инструментов для сбережения.