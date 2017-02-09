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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 15:11

В Челиндбанке продолжается акция по рефинансированию кредитов физлиц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» продолжается акция по рефинансированию розничных кредитов «Сделаем ваши кредиты легче!» – воспользоваться условиями акции могут все категории клиентов, имеющих действующие кредиты без просроченных обязательств в других банках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В рамках акции гражданам предлагается рефинансировать кредит, полученный ранее в другом банке, либо объединить несколько кредитов других банков в один кредит в Челиндбанке на более выгодных условиях. Рефинансировать можно любые виды кредитов – как потребительские, так и ипотечные», – говорится в сообщении.

Таким образом, граждане получают возможность снизить ежемесячный платеж по кредиту за счет увеличения его срока, уменьшить полную стоимость кредита, изменить тип графика платежей – с аннуитетных на дифференцированные, а также избавиться от необоснованных затрат на страховки и повысить комфортность обслуживания кредита за счет перевода кредитных обязательств заемщика из нескольких кредитных организаций в одну.

В период действия акции в Челиндбанке действуют сниженные процентные ставки по продуктам потребительского кредитования.

Акция «Сделаем ваши кредиты легче!» проводится в период с 9 января до 31 марта 2017 года.

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Теги: челиндбанк, ипотека, акция
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