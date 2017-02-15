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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 12:02

В Челиндбанке продолжается акция «Устройте бизнесу новоселье»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» до 1 апреля продолжается акция по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для приобретения коммерческой недвижимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В период проведения акции при оформлении ипотеки на покупку коммерческой недвижимости на первичном и вторичном рынках действует пониженная ставка – 13,75% годовых. «Кредит на приобретение недвижимости на этапе строительства при залоге права требования предоставляется по ставке 15,25% годовых, ставка 13,75% начинает действовать после оформления права собственности», – уточняют в банке.

Кредиты в рамках акции предоставляются сроком до семи лет. Сумма первоначального взноса составляет от 15% (требуется залог в виде приобретаемой и/или имеющейся недвижимости). При условии предоставления дополнительного обеспечения в виде залога имеющейся недвижимости можно оформить кредит без первоначального взноса.

Предложение не действует на кредиты с целью приобретения земельных участков под коммерческую застройку.

Подробности акции можно узнать в любом из филиалов Челиндбанка по телефонам 8-800-5001-800, (351) 239-77-77, 239-83-80 или на сайте банка.

Условия акции действуют до 1 апреля 2017 года.

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Теги: челиндбанк, ипотека, акция, кредиты
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