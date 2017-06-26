26 июня 2017 года, 14:45
УРАЛСИБ презентовал экономический прогноз, подготовленный аналитиками банка
ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"
Банк УРАЛСИБ провел 23 июня деловой завтрак для клиентов, посвященный презентации обновленного прогноза развития экономики России на 2017-2018 годы, подготовленного управлением аналитических исследований банка.
Клиентам был представлен актуализированный макропрогноз, после чего прошло обсуждение возможных сценариев развития экономики России в среднесрочной перспективе, ситуации в отдельных отраслях и рыночных тенденций.
Была также представлена обновленная после объединения с банком БФА продуктовая линейка инвестиционно-банковского направления.
Положение дел в российской экономике постепенно улучшается, при этом долгосрочные темпы роста останутся невысокими – таков главный вывод аналитиков УРАЛСИБа по итогам исследования, которое вниманию гостей представил главный экономист Банка Алексей Девятов.
Экономический рост в среднесрочной перспективе будет базироваться на внутренних источниках, а внешняя конъюнктура будет в целом ему благоприятствовать. Основным локомотивом роста будет оставаться промышленность. В условиях все еще слабого внутреннего спроса рост промышленности в существенной мере обеспечивается за счет увеличения объемов нефтегазового экспорта, который чувствителен к курсу российского рубля. Ожидается снижение курса рубля в результате действия сезонных факторов и смягчения денежно-кредитной политики. Принятие нового бюджетного правила позволит достичь баланса бюджета страны уже в 2019 году, но консервативная бюджетная политика будет дополнительным фактором, сдерживающим рост экономики. При этом в долгосрочной перспективе следует ожидать сохранения макроэкономической стабильности, отмечают аналитики Банка УРАЛСИБ.
В ходе дискуссии, последовавшей за презентацией Алексея Девятова, ведущие аналитики УРАЛСИБа поделились своим видением положения на рынке нефти, оценкой ситуации на долговом и денежном рынках.
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.