УРАЛСИБ презентовал экономический прогноз, подготовленный аналитиками банка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Банк УРАЛСИБ провел 23 июня деловой завтрак для клиентов, посвященный презентации обновленного прогноза развития экономики России на 2017-2018 годы, подготовленного управлением аналитических исследований банка.

Клиентам был представлен актуализированный макропрогноз, после чего прошло обсуждение возможных сценариев развития экономики России в среднесрочной перспективе, ситуации в отдельных отраслях и рыночных тенденций.

Была также представлена обновленная после объединения с банком БФА продуктовая линейка инвестиционно-банковского направления.

Положение дел в российской экономике постепенно улучшается, при этом долгосрочные темпы роста останутся невысокими – таков главный вывод аналитиков УРАЛСИБа по итогам исследования, которое вниманию гостей представил главный экономист Банка Алексей Девятов.

Экономический рост в среднесрочной перспективе будет базироваться на внутренних источниках, а внешняя конъюнктура будет в целом ему благоприятствовать. Основным локомотивом роста будет оставаться промышленность. В условиях все еще слабого внутреннего спроса рост промышленности в существенной мере обеспечивается за счет увеличения объемов нефтегазового экспорта, который чувствителен к курсу российского рубля. Ожидается снижение курса рубля в результате действия сезонных факторов и смягчения денежно-кредитной политики. Принятие нового бюджетного правила позволит достичь баланса бюджета страны уже в 2019 году, но консервативная бюджетная политика будет дополнительным фактором, сдерживающим рост экономики. При этом в долгосрочной перспективе следует ожидать сохранения макроэкономической стабильности, отмечают аналитики Банка УРАЛСИБ.



В ходе дискуссии, последовавшей за презентацией Алексея Девятова, ведущие аналитики УРАЛСИБа поделились своим видением положения на рынке нефти, оценкой ситуации на долговом и денежном рынках.