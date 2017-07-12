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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 16:50

Сбербанк представил на «Иннопроме» цифровой банкинг будущего


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Виртуальная реальность, облачные сервисы и роботы: Сбербанк представил на «Иннопроме-2017» первые элементы цифрового банкинга будущего, который основан на единой платформе, связывающей потребителей и поставщиков услуг в самых разных областях, и станет новым направлением в финансовой индустрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В новой модели работы вокруг технологической платформы банка объединяются различные организации и сервисы, которые пользуются ею для взаимодействия с клиентами. Благодаря этому через «одно окно» человек получает не только банковские, но и сопутствующие услуги – государственные, коммерческие, медицинские, телеком, электронной коммерции, b2b, недвижимости.

В мире подобные системы уже существуют – это Google, Amazon. Alibaba и другие. «О строительстве национальной цифровой системы на основе своих ресурсов Сбербанк объявил почти год назад. На своем стенде мы демонстрируем первые шаги, сделанные в этом направлении. Эти сервисы построены на основе прогрессивных технологий, которые уже завтра войдут в нашу повседневную жизнь», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Гостей стенда встречали роботы – Сбертроник и Кибернетик. Первый готов был поддержать любую беседу, спеть свои любимые песни и рассказать анекдот о гаджетах и интернете. Второй объяснял, как обезопасить себя от интернет-мошенников, и отвечал на любые вопросы по этой теме. Оба робота умеют распознавать лица с помощью биометрических технологий.

Оценить новые возможности все желающие могли через игру в очках виртуальной реальности. Проходя интерактивный квест, пользователи погружались в смоделированные ситуации из повседневной жизни и тестировали разные сервисы.

Отдельные зоны на стенде Сбербанка были посвящены продуктам и услугам, которые уже сегодня задействуют облачные сервисы и инновационные технологии.

Так, была представлена онлайн-касса нового поколения «Эвотор». С ее помощью предприниматель может легко контролировать свои торговые точки, вести учет на складе, получать аналитику продаж.

В другой зоне можно было протестировать сервис «ДомКлик». Весь процесс ипотечной сделки в нем проходит удаленно, а прийти в банк нужно только для подписания документов (а в дальнейшем и этот этап будет дистанционным).

Еще один инновационный сервис – «Конструктор интернет-магазина». Он позволяет клиентам создать на платформе банка собственный сайт, в который сразу же встроены возможность безналичной оплаты и онлайн-аналитика продаж.

Также посетителям выставки представлены обновленный интернет-банк для юридических лиц и предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн и новый сервис для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства – «Биллинг ЖКХ». Это облачное решение с гибкой системой расчета платежей, позволяющее существенно оптимизировать работу управляющих компаний.

Традиционно на стенде Сбербанка представлена экспозиция инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. В нее вошли сотни видов наиболее ценных и редких шедевров нумизматики со всего мира.

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Теги: сбербанк, банковские технологии, иннопром
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