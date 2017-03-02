Сбербанк познакомил южноуральских риелторов с инновациями рынка недвижимости

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Крупнейшие агентства недвижимости Челябинской области приняли участие в IV Всероссийской ежегодной конференции «Инновации рынка недвижимости», которая завершилась на днях в Сочи, – организатором масштабной встречи выступил Сбербанк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ежегодно к участию в конференции ведущий банк России привлекает главных экспертов рынка недвижимости и своих партнеров – строительные компании и агентства недвижимости. В деловой атмосфере участники отрасли делились успешными бизнес-кейсами, своими оценками и прогнозами.

В этом году мероприятие собрало более 1,3 тыс. человек. Челябинскую область на форуме представляли следующие агентства недвижимости: «Компаньон», «Форум», «Дан-Инвест», «Речелстрой», «РиэлСтройком», «Этажи», «Инженер», «РИО-Люкс», «Магнит», «Фамиан», «Стрижи», строительная компания «Легион» и другие – всего 16 южноуральских предприятий – ведущих игроков рынка.

«Со Сбербанком у нас общая задача – мы вместе помогаем нашим клиентам решить жилищный вопрос, но невозможно это сделать, не обращая внимания на глобальные тренды, действия конкурентов, без понимания, куда идет рынок, что в настоящий момент движет клиентом. Чтобы получить ответы на все эти вопросы, мы ежегодно принимаем участие в конференции Сбербанка», – отметил директор ООО СК «Легион» Сергей Пахомов, добавив, что программа форума по традиции была очень насыщенная. Особое место в ней занимали выступления, посвященные новым инструментам и цифровым технологиям на рынке недвижимости.

Открыл мероприятие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Цифровые сервисы недвижимости, разработанные Сбербанком, представил управляющий директор, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. Спикерами конференции выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов, старший аналитик, директор по несырьевым отраслям Сбербанк CIB Вячеслав Романов и другие докладчики.

«Программа конференции, как всегда, была очень содержательной. Вся информация, которая звучала на этой площадке в течение двух дней, важная и полезная. Мы познакомились с опытом столичных компаний-застройщиков. Хотелось бы, чтобы челябинские строители равнялись на подобные примеры в своих планировочных решениях. С точки зрения новых технологий, очень интересными были выступления представителей Google и Yandex.Недвижимость», – отметила руководитель агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева подчеркнула, что участие в этой масштабной конференции – добрая традиция, с которой начинается год.

«Для нас это возможность вместе с нашими партнерами определить направление совместных действий на ближайшее будущее, чтобы рынок недвижимости не просто развивался, но и становился более прозрачным и удобным для всех участников», – добавила Звонарева.