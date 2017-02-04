Сб, 04.02.2017, 12:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 4 февраля 2017 года, 10:56

С помощью 8 подставных фирм челябинец обналичил 6 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский предприниматель незаконно обналичил более 6 млн рублей – для махинаций бизнесмен использовал реквизиты и расчетные счета восьми подставных фирм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Противоправная схема «обналички» была вскрыта оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка. «В ходе расследования установлено, что 44-летний руководитель фирмы, не имея лицензии Центробанка России на совершение банковских операций, незаконно осуществлял прием и выдачу денежных средств. Для незаконного извлечения дохода – использовал реквизиты и расчетные счета восьми фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В результате своей противоправной деятельности руководитель ООО получил доход свыше 6 млн рублей», – рассказали в полиции.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело. Максимальная ответственность за совершение данного противоправного деяния – до четырех лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: обналичивание денег, новости челябинска, полиция челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 537
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

сегодня, 09:57
Директору фирмы на Урале грозит до 2 лет за неуплату 12 млн рублей налогов
вчера, 11:42
Ночь темнее всего перед рассветом: доллары для сбережений лучше купить сейчас
02 февраля, 12:46
Российские власти отменили господдержку ипотеки
02 февраля, 10:52
ВАЖНО. ФНС упростила порядок оформления свидетельства о присвоении ИНН и госрегистрации
01 февраля, 14:01
Прогнозы-2017: ипотека возродится, а вклады будут рублевыми
01 февраля, 10:20
Южноуральцы одними из первых в стране начнут платить картами за кофе в автоматах
01 февраля, 09:35
ВАЖНО. С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%
31 января, 17:30
Экономисты прогнозируют взлет рубля в случае отмены санкций
31 января, 15:05
ВАЖНО. Минфин предложил обесценить рубль на 10%
26 января, 15:01
На Южном Урале налоговая будет следить за движением денег бизнеса онлайн
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость