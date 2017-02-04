С помощью 8 подставных фирм челябинец обналичил 6 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский предприниматель незаконно обналичил более 6 млн рублей – для махинаций бизнесмен использовал реквизиты и расчетные счета восьми подставных фирм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Противоправная схема «обналички» была вскрыта оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка. «В ходе расследования установлено, что 44-летний руководитель фирмы, не имея лицензии Центробанка России на совершение банковских операций, незаконно осуществлял прием и выдачу денежных средств. Для незаконного извлечения дохода – использовал реквизиты и расчетные счета восьми фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В результате своей противоправной деятельности руководитель ООО получил доход свыше 6 млн рублей», – рассказали в полиции.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело. Максимальная ответственность за совершение данного противоправного деяния – до четырех лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.